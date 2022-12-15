В Волгограде произошел сбой в работе «Яндекс.Такси» и Uber

Общество 15.12.2022 12:22
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15.12.2022 12:22
Волгоградские пользователи «Яндекс.Такси» и Uber сообщают о невозможности вызвать такси через мобильные приложения.
- Оба приложения не работают. Нажимаешь ОК и заказ слетает. Пыталась несколько раз, но безуспешно, - сообщила ИА «Высота 102» жительница Дзержинского района Волгограда Марина К.
В компании «Яндекс» ситуацию прокомментировали следующим образом:
- По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось.
Фото: скриншот с приложения Uber
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