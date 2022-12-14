Снегопад в Волгограде возьмет передышку 15 декабря









Небольшой снегопад в Волгоградской области продлится до 17 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, помимо осадков, в регионе ожидаются туман в отдельных районах, гололедица, также будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения. Ночью температура воздуха ожидается в районе -2-7 градусов. Днем – от -1 до -6 градусов.





При этом в Волгограде 15 декабря существенных осадков не ожидается, но на дорогах прогнозируют гололедицу. Небольшой снег будет идти в областном центре 16 декабря. Днем будет небольшой мороз – от -2 до -4 градусов, а ночью немного холоднее – до -9 градусов.