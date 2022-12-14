Снегопад в Волгограде возьмет передышку 15 декабря

Общество 14.12.2022 21:19
0
14.12.2022 21:19
Небольшой снегопад в Волгоградской области продлится до 17 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, помимо осадков, в регионе ожидаются туман в отдельных районах, гололедица, также будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения. Ночью температура воздуха ожидается в районе -2-7 градусов. Днем – от -1 до -6 градусов.
При этом в Волгограде 15 декабря существенных осадков не ожидается, но на дорогах прогнозируют гололедицу. Небольшой снег будет идти в областном центре 16 декабря. Днем будет небольшой мороз – от -2 до -4 градусов, а ночью немного холоднее – до -9 градусов.
«Едем в дыму, но терпим»: 58-летний кондуктор назвал причины переполненных автобусов и падающих пассажиров14.12.2022 20:06
Общество 14.12.2022 20:06
В Волгоградской области увеличат выплату на газификацию жилья до 100 тысяч рублей14.12.2022 19:51
Общество 14.12.2022 19:51
«Папа просто исчез»: СК организовал проверку по факту пропажи волгоградца 25 октября14.12.2022 19:30
Общество 14.12.2022 19:30
В Волгограде вручили награды двум добровольцам за героизм на СВО14.12.2022 17:52
Общество 14.12.2022 17:52
Систему видеофиксации за 456 млн рублей развернут в Волгоградской области14.12.2022 16:40
Общество 14.12.2022 16:40
Волгоградский губернатор встретился с членами семей участников СВО14.12.2022 13:51
Общество 14.12.2022 13:51
В Волгограде вдвое увеличили количество дорожной техники из-за снегопада14.12.2022 13:37
Общество 14.12.2022 13:37
«Лежит мертвым капиталом»: жители Вишневой Балки в Волгограде устали от мусорной кучи14.12.2022 13:02
Общество 14.12.2022 13:02
Нужны дороги и тротуары: в Волгоградской области займутся инфраструктурой Камышина14.12.2022 12:22
Общество 14.12.2022 12:22
В Волгограде жильцы пятиэтажки полмесяца живут с затопленным подвалом14.12.2022 11:11
Общество 14.12.2022 11:11
С аэродрома Волгоградской области поднялись фронтовые бомбардировщики14.12.2022 10:06
Общество 14.12.2022 10:06
«Он сказал: "Мне надо к пацанам"»: подвигу погибшего на СВО волгоградца Ермака Данилина посвятили программу федерального канала14.12.2022 09:50
Общество 14.12.2022 09:50
Утренний Волгоград встал в 9-балльных пробках14.12.2022 09:20
Общество 14.12.2022 09:20
Из-за снега и ДТП встали троллейбусы у Дворца спорта в Волгограде: видео14.12.2022 09:17
Общество 14.12.2022 09:17
Марат Хуснуллин пообещал каток губернатору Волгоградской области14.12.2022 08:43
Общество 14.12.2022 08:43