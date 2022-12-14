Общество

В Волгограде вручили награды двум добровольцам за героизм на СВО

Общество 14.12.2022 17:52
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14.12.2022 17:52



Сегодня, 14 декабря, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония вручения медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени и медали «За отвагу» военнослужащим-добровольцам. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, участники специальной военной операции Сергей Ф. и Михаил П. получили награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.



Фото сайта музея-панорамы "Сталинградская битва"

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