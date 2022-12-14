Общество

В Волгограде вдвое увеличили количество дорожной техники из-за снегопада

Общество 14.12.2022 13:37
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14.12.2022 13:37



Последствия снегопада  на дорогах Волгограда устраняют уже 120 единиц дорожной техники. Утром, напомним, сообщалось о 60 КДМ, погрузчиках и грузовиках, которые работали на расчистке улиц. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на всех магистралях и основных дорогах дорожные службы нанесли несколько слоев реагентов. Сейчас снежные массы вывозятся с городских трасс.  

- Особое внимание уделяется обеспечению безопасного движения транспорта на путепроводах, спусках-подъемах, перекрестках и других сложных участках. Бригады снегоуборочной техники работают на пр. Металлургов, ул. Еременко, Кирова, Лазоревой, пр. Героев Сталинграда, ул. Землячки, Космонавтов и др., - пояснили в мэрии. 

В администрации также заверили, что коммунальщики чистят от снега тротуары, а УК и ТСЖ – дворовые территории. 

По прогнозам синоптиков, напомним, снегопад продолжится в течение всего дня, поэтому техника продолжит работать непрерывно, в первую очередь на основных магистралях. 

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