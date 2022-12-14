Утренний Волгоград встал в 9-балльных пробках









Сегодня, 14 декабря, на Волгоград обрушился снегопад, из-за чего на дорогах образовались 9-бальные пробки, сообщает ИА «Высота 102».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сложная ситуация на Первой и Второй продольных, где произошли ДТП.

Так, серьезный затор на расстоянии почти 5 км наблюдается на Первой продольной от гимназии №14 до стадиона «Волгоград Арена». Причина - ДТП напротив Дворца Спорта. Еще одна авария произошла на проспекте Университетский на пересечении с улицей 35-ой Гвардейской дивизии. В результате образовалась пробка более 5 км. Карты показывают, что движение затруднено от ул. Череповецкая до ул. Автомобилистов.

В мэрии сообщают, что на дорогах работает коммунальная техника. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в течение всего дня.









Фото: «Яндекс.Карты»