







Госавтоинспекция призывает волгоградских водителей к бдительности на дорогах из-за ухудшения погодных условий. Не следует совершать резких маневров и необдуманных обгонов, выбирайте оптимальную скорость движения, а тем, кто не «переобул» машины зимней резиной, вообще не следует выезжать на личном транспорте. Такие рекомендации, сообщает ИА «Высота 102», адресованы волгоградцам.





При этом, надо отметить, многие водители уже снизили привычную скорость и стараются соблюдать осторожность.





Между тем, снегопад, который сегодня накрыл всю Волгоградскую область, уже привел к первым ДТП. Так, в районе «Монолита» произошла авария с участием трех автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.





На дорогах Волгограда, как сообщало ИА «Высота 102», уже с ночи работает дорожная техника. К утру на трассы выгрузили 500 тонн песко-соляной смеси. Расчистка магистралей ведется и в области.



