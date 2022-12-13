Общество

«Слишком поздно узнали»: волгоградцев забыли предупредить об изменениях в расписании электричек

Общество 13.12.2022 08:18
0
13.12.2022 08:18



Волгоградцы на себе ощутили сдвиги в расписании электричек. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, накануне, утром 12 декабря, они пришли в обычное время к платформам пригородных поездов, однако с удивлением узнали, что время прибытия электричек изменилось. Причем следующего поезда пришлось ждать довольно долго. На утреннем морозе это было не очень комфортно, особенно на остановках, где нет крытых вокзалов. 

Некоторым, как, например, волжанам повезло больше. Так, еще на прошлой неделе контролеры предупреждали пассажиров о небольших изменениях в расписании. Но так как речь шла о нескольких минутах, то даже те пассажиры, которые не были в курсе нового расписания, на электрички Волжский-Волгоград не опоздали. 

При этом не была внесена своевременно информация о смене расписания на некоторых платформах, в частности, на Мамаевом кургане. Волгоградцы недоумевают – неужели нельзя было предупредить пассажиров заранее о предстоящих новшествах?

Официальное сообщение пресс-служба Приволжской железной дороги опубликовала лишь накануне. 

-  11 декабря на всей сети российских железных дорог начал действовать новый график движения поездов на 2022/2023 годы. По полигону Приволжской магистрали предусмотрено курсирование 74 пар (одна пара – это два поезда в направлениях туда и обратно) пригородных поездов, что на 3 пары больше, чем в прежнем графике.

Основные изменения в волгоградском регионе связаны с назначением пригородных поездов№6206 Канальная – Волгоград-1, №6329 Тракторная – Шпалопропитка, №6324 Шпалопропитка – Волгоград-1, - говорится в пресс-релизе. 

- Новый график составлен с учётом актуального пассажиропотока, интенсивности движения грузовых и пассажирских поездов, - пояснили в компании.

Также изменилось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в границах Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.12.2022 10:48
Общество 13.12.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 09:32
Общество 13.12.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 09:25
Общество 13.12.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 21:58
Общество 12.12.2022 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 20:33
Общество 12.12.2022 20:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2022 20:09
Общество 12.12.2022 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 20:03
Общество 12.12.2022 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 19:47
Общество 12.12.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 18:47
Общество 12.12.2022 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 18:13
Общество 12.12.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 17:29
Общество 12.12.2022 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 16:10
Общество 12.12.2022 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 16:03
Общество 12.12.2022 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 15:24
Общество 12.12.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2022 14:51
Общество 12.12.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:48
В Волгоградской области проиндексируют оклады некоторых сотрудников госучрежденийСмотреть фотографии
10:08
Энергетики опубликовали предновогодний антирейтинг должников Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области фургон влетел в КАМАЗ. Есть погибший: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
Главная новогодняя елка Волгограда переедет в ЦПКиОСмотреть фотографии
09:25
В Волжском девятые сутки ищут пропавшую 20-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:56
Подозрительно суетилась: у пассажирки автобуса под Волгоградом нашли сверток с героиномСмотреть фотографии
08:49
В Волгоградской области усилился дефицит рабочих, строителей и водителейСмотреть фотографии
08:18
«Слишком поздно узнали»: волгоградцев забыли предупредить об изменениях в расписании электричекСмотреть фотографии
22:23
Момент жесткого удара двух авто в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографии
21:58
В Волгограде обрушение склона на Мамаевом кургане угрожает храму Всех СвятыхСмотреть фотографии
20:33
Налоговая приглашает волгоградцев на День открытых дверей 15 декабряСмотреть фотографии
20:09
Приставы с полицией разыскивают уклонистов-должников на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:03
Переохлажденную морось и гололед спрогнозировали синоптики в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:47
Названы имена первых лауреатов премии Олега ИншаковаСмотреть фотографии
18:13
«Одной рукой дают, другой отбирают»: власти Камышина отказали в льготах ребенку мобилизованногоСмотреть фотографии
17:29
После обращения к генпрокурору жителям поселка под Волгоградом пообещали водопроводСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде за убийство брата-близнеца осудили жителя Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
16:23
Волжский абразивный завод по итогам форума вышел на новый уровень партнерских отношенийСмотреть фотографии
16:10
«Так положено»: в Волжском ветеран боевых действий не смог оформить льготный проездной без справки о доходахСмотреть фотографии
16:03
Учащихся 9 школ отправили на удалёнку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
Волгоградский отель «Старт» стал победителем Национальной гостиничной премии 2022Смотреть фотографии
15:03
«Была ваша, стала наша»: в Волжском ши-тцу наглым образом похитили у хозяйкиСмотреть фотографии
14:51
Мэрия Волгограда отметила заслуги призеров Всероссийского конкурса «Лучшая столовая 2022»Смотреть фотографии
14:50
«Думали, это все в прошлом»: волгоградцы сняли на видео очередь на улице в поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
Правительство РФ выделяет 1,1 млрд рублей на кукурузный завод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанямиСмотреть фотографии
13:58
Районы Волгоградской области присоединяются к мораторию на новогодние гулянияСмотреть фотографии
13:57
Женщину ударил в лицо, мужчину – в живот трижды: волгоградец устроил резню в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
13:32
Жители поселка под Волгоградом попросили у генпрокурора водопроводСмотреть фотографии
13:31
Фронтовики Евгений Рогов и Виктор Шестель стали почетными гражданами Волгоградской областиСмотреть фотографии
 