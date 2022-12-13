Общество 13.12.2022 08:18
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13.12.2022 08:18
Волгоградцы на себе ощутили сдвиги в расписании электричек. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, накануне, утром 12 декабря, они пришли в обычное время к платформам пригородных поездов, однако с удивлением узнали, что время прибытия электричек изменилось. Причем следующего поезда пришлось ждать довольно долго. На утреннем морозе это было не очень комфортно, особенно на остановках, где нет крытых вокзалов.
Некоторым, как, например, волжанам повезло больше. Так, еще на прошлой неделе контролеры предупреждали пассажиров о небольших изменениях в расписании. Но так как речь шла о нескольких минутах, то даже те пассажиры, которые не были в курсе нового расписания, на электрички Волжский-Волгоград не опоздали.
При этом не была внесена своевременно информация о смене расписания на некоторых платформах, в частности, на Мамаевом кургане. Волгоградцы недоумевают – неужели нельзя было предупредить пассажиров заранее о предстоящих новшествах?
Официальное сообщение пресс-служба Приволжской железной дороги опубликовала лишь накануне.
- 11 декабря на всей сети российских железных дорог начал действовать новый график движения поездов на 2022/2023 годы. По полигону Приволжской магистрали предусмотрено курсирование 74 пар (одна пара – это два поезда в направлениях туда и обратно) пригородных поездов, что на 3 пары больше, чем в прежнем графике.
Основные изменения в волгоградском регионе связаны с назначением пригородных поездов№6206 Канальная – Волгоград-1, №6329 Тракторная – Шпалопропитка, №6324 Шпалопропитка – Волгоград-1, - говорится в пресс-релизе.
- Новый график составлен с учётом актуального пассажиропотока, интенсивности движения грузовых и пассажирских поездов, - пояснили в компании.
Также изменилось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в границах Волгоградской области.
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