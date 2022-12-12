Налоговая приглашает волгоградцев на День открытых дверей 15 декабря

Общество 12.12.2022 20:33
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12.12.2022 20:33
В инспекциях Волгоградской области в четверг, 15 декабря, пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков по вопросам введения Единого налогового счета (ЕНС). Как сообщили в УФНС России по региону, граждане и юридические лица смогут получить консультацию о преимуществах ЕНС и других изменениях в налоговом законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.
Как ранее сообщало информагентство, на сайте ФНС России создана промостраница, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на Единый налоговый счет. Здесь собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.
Кроме того, на Дне открытых дверей налогоплательщики смогут получить актуальную информацию о наличии либо отсутствии задолженности по налогам физических лиц и при необходимости платежные документы на ее уплату. Также всем желающим будет предоставлена возможность получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Получить информацию по вопросам ведения Единого налогового счета, а также консультации по любым вопросам налогообложения можно в Контакт-центре ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22.
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