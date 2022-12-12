Вторая авиакомпания запускает чартеры из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх









Еще одна авиакомпания организует чартерные перелеты из Волгограда на египетский курорт. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском аэропорту, организатором рейсов выступил туроператор FUN&SUN.





Рейсы будут выполняться авиакомпанией Ural Airlines на Airbus A321 Neo. Летать самолеты авиаперевозчика будут каждую неделю по субботам, чартерная полетная программа сформирована до 27 мая 2023 года.

В этом году будет выполнено 2 рейса – 24 и 31 декабря.



