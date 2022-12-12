Вторая авиакомпания запускает чартеры из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх

Общество 12.12.2022 10:40
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12.12.2022 10:40
Еще одна авиакомпания организует чартерные перелеты из Волгограда на египетский курорт. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском аэропорту, организатором рейсов выступил туроператор FUN&SUN.
Рейсы будут выполняться авиакомпанией Ural Airlines на Airbus A321 Neo. Летать самолеты авиаперевозчика будут каждую неделю по субботам, чартерная полетная программа сформирована до 27 мая 2023 года.
В этом году будет выполнено 2 рейса – 24 и 31 декабря.
Напомним, ранее авиакомпания Nordwind Airlines совместно с туроператором PEGAS Touristik начала выполнение чартерных рейсов из волгоградского аэропорта в Шарм-эль-Шейх. Первый самолет, который вылетел 1 декабря, как сообщалось, был полным туристов. Второй рейс должен был состояться 11 декабря, однако по неизвестной причине был отменен.
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