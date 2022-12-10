В Волгограде отменили авиарейс в Шарм-эль-Шейх 11 декабря









В Волгограде отменен самолет, который должен был вылететь в 00-05 часа 11 декабря на египетский курорт. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском аэропорту.





Напомним, чартеры в Шарм-эль-Шейх стали выполняться авиакомпанией Nordwind Airlines с 1 декабря. Организаторы авиасообщения планировали повторять их через каждые 10 дней. Следующий авиарейс должен был состояться завтра. Ранее в волгоградском аэропорту отчитались, что на первом самолете Boeing 737-800, который выполнял рейс на курорт Египта, не было ни одного свободного места.

