Общество

В Волгограде каток в ЦПКиО за два дня посетили 3000 человек: видео

Общество 11.12.2022 21:51
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11.12.2022 21:51


Каток в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде за выходные посетили 3000 человек. Отдыхающих сняли на видео с высоты птичьего полета. 

— Со стороны напоминает каток вблизи ГУМа на Красной площади, — рассуждает гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. 

По словам Еркина, чтобы люди не стояли в очереди администраторы катка уведомляли о возможности онлайн-оплаты через систему быстрых платежей.  


В пятницу и субботу на катке в ЦПКиО соединились две пары — Андрей и Евгения, Артем и Дарья. Однако необычное предложение в одном из случаев едва не сорвалось


Напоминаем, что ледовый каток «Лагуна» работает с 7 декабря каждый день с 10.00 до 22.00. Площадью для катания составляет 2000 «квадратов». Одновременно здесь могут находиться до 400 человек. 

Фото и видео: ООО «Парк» 

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