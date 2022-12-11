В Волгограде каток в ЦПКиО за два дня посетили 3000 человек: видео

Каток в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде за выходные посетили 3000 человек. Отдыхающих сняли на видео с высоты птичьего полета.

— Со стороны напоминает каток вблизи ГУМа на Красной площади, — рассуждает гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин.

По словам Еркина, чтобы люди не стояли в очереди администраторы катка уведомляли о возможности онлайн-оплаты через систему быстрых платежей.





В пятницу и субботу на катке в ЦПКиО соединились две пары — Андрей и Евгения, Артем и Дарья. Однако необычное предложение в одном из случаев едва не сорвалось.





Напоминаем, что ледовый каток «Лагуна» работает с 7 декабря каждый день с 10.00 до 22.00. Площадью для катания составляет 2000 «квадратов». Одновременно здесь могут находиться до 400 человек.

Фото и видео: ООО «Парк»