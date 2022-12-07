Самый большой каток Волгограда и горки открываются в ЦПКиО 7 декабря: цены и график работы

В Волгограде сегодня, 7 декабря, на территории Центрального парка культуры и отдыха откроют самый большой каток и горки. Первых посетителей здесь ждут уже с 10.00 в среду.

По информации директора ЦПКиО Андрея Еркина, ледовый каток «Лагуна» будет работать с 7 декабря ежедневно с 10.00 до 22.00.

– Для наших гостей мы подготовили 900 парк коньков разных размеров – от 26 до 46. Одномоментно здесь могут отдыхать до 400 человек, – говорит Андрей Еркин.

Площадь катка в Центральном парке Волгограда составляет 2000 квадратных метров. Между сеансами предусмотрены технические перерывы. Так, каток будет закрываться для посетителей ежедневно в 13.00 до 14.00, в 16.00 до 17.00, 19.00 до 20.00. Скоротать эти часы, впрочем, волгоградцы смогут на горках, которые также открываются в парке 7 декабря. В распоряжении отдыхающих – 150 тюбингов. Протяженность горки составляет 80 метров. Одновременно здесь могут кататься 90 человек.

Стоимость посещения катка в ЦПКиО:

взрослый билет - 350 рублей,

детский билет (до 12 лет включительно) - 250 рублей,

студенческий билет - 250 рублей,

льготный билет - 200 рублей (многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, ветераны боевых действий).

Стоимость безлимитного посещения горок: