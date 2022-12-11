Общество

Волгоградцам рассказали, где искать чиновников с 1 декабря

Общество 11.12.2022 19:37
0
11.12.2022 19:37

С 1 декабря 2022 года согласно федеральному законодательству органы госвласти и местного самоуправления, а также подведомственные им организации должны в обязательном порядке иметь и вести официальные страницы в одной из двух соцсетей — «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня, — сообщает информагентство со ссылкой на текст распоряжения. — Госорганы должны публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментария по актуальным вопросам, актуальные контактные данные, включающие адрес электронной почты и номера телефонов.

Журналисты ИА «Высота 102» публикуют список организаций со ссылками на действующие соцсети, куда по словам жителей Волгоградской области, они обращаются чаще всего: 

администрация Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники» 

администрация Тракторозаводского района Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

администрация Краснооктябрьского района Волгограда  «ВКонтакте»

администрация Центрального района Волгограда  «ВКонтакте» 

администрация Ворошиловского района Волгограда  «ВКонтакте»

администрация Дзержинского района Волгограда (согласно открытым данным, не имеет аккаунтов)  

администрация Советского района Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники» 

администрация Кировского района Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

администрация Красноармейского района Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

департамент по образованию администрации Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградская городская дума «ВКонтакте»

администрация Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

комитет здравоохранения Волгоградской области «ВКонтакте»

Госжилнадзор Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградская областная дума «ВКонтакте», «Одноклассники»

администрация Волжского «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волжская городская дума «ВКонтакте», «Одноклассники»

прокуратура Волгоградской области «ВКонтакте»

СУ СКР по Волгоградской области «ВКонтакте»

ГУ МВД России по Волгоградской области «ВКонтакте»

ГУ МЧС России по Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

УФАС России по Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

УФСИН России по Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

ГУ ФССП по Волгоградской области «Одноклассники» 

ОПФР по Волгоградской области «ВКонтакте»

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области «ВКонтакте»

Волгоградстат «ВКонтакте», «Одноклассники»

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям «ВКонтакте», «Одноклассники» 

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия «ВКонтакте»

Волгоградское отделение партии Единая Россия «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградское отделение партии ЛДПР «ВКонтакте», «Одноклассники» 

Волгоградское отделение партии КПРФ «ВКонтакте», «Одноклассники» 

Волгоградское отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» «ВКонтакте», «Одноклассники» 

Волгоградское отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» «ВКонтакте»

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области «ВКонтакте»

Согласно открытым данным, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области не имеют аккаунтов во «ВКонтакте» или «Одноклассниках».

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.12.2022 21:51
Общество 11.12.2022 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 18:10
Общество 11.12.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 17:08
Общество 11.12.2022 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 16:19
Общество 11.12.2022 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 13:05
Общество 11.12.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 10:56
Общество 11.12.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 09:49
Общество 11.12.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 07:56
Общество 11.12.2022 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2022 20:42
Общество 10.12.2022 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2022 19:58
Общество 10.12.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2022 18:58
Общество 10.12.2022 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2022 15:36
Общество 10.12.2022 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2022 13:24
Общество 10.12.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2022 10:18
Общество 10.12.2022 10:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.12.2022 08:55
Общество 10.12.2022 08:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:51
В Волгограде каток в ЦПКиО за два дня посетили 3000 человек: видеоСмотреть фотографии
20:10
Бастрыкин потребовал доклад после публикации ИА «Высота 102» о жителях отрезанного хутора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:37
Волгоградцам рассказали, где искать чиновников с 1 декабряСмотреть фотографии
18:10
До завода «Ахтуба» и все. В Волгограде встали трамваи в западном направленииСмотреть фотографии
17:08
«Люди просто падали из салона»: в Волгограде на видео попала давка в автобусе № 21Смотреть фотографии
16:19
Росстат: уровень смертности населения снизился в Волгоградской области на четвертьСмотреть фотографии
15:32
Невзлюбила сыновей. В Волжском многодетная мать-рецидивистка истязала малолетних детейСмотреть фотографии
14:49
Сломал дверь, вытащил на улицу: пожилая волгоградка насмерть отравилась угарным газомСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде от взрыва баллона пострадал 11-летний ребенокСмотреть фотографии
13:05
В Москве похоронили погибшего в СВО 22-летнего комвзвода из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:59
Ожоги от руки до голени: стали известны подробности смерти волгоградки в ванной комнатеСмотреть фотографии
10:56
Крымская сосна и датская пихта: что берут волгоградцы на елочных базарах и сколько это стоитСмотреть фотографии
09:49
«От волнения перепутал катки»: в ЦПКиО Волгограда молодой человек чуть не опоздал к невесте на льдуСмотреть фотографии
09:00
Волгоградца при пилке дров придавило деревомСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области в ванной комнате нашли обожженный труп девушкиСмотреть фотографии
07:56
Мокрый снег и штормовой ветер: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
20:52
В Волгограде загорелся автобус №88 с пассажирамиСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде отменили авиарейс в Шарм-эль-Шейх 11 декабряСмотреть фотографии
19:58
На юге Волгоградской области 11 декабря потеплеет до +6Смотреть фотографии
18:58
Жители отрезанного хутора Волгоградской области записали видеоообращение к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде снова выделили деньги на ликвидированную за миллиард свалкуСмотреть фотографии
16:59
«Жизнь за слово»: в Волгограде во время уличной потасовки убили мужчинуСмотреть фотографии
16:53
Момент наезда КАМАЗа на автовоз в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде откроют пять новых кладбищ и построят крематорийСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде задержали двоих лже-полицейских за вымогательствоСмотреть фотографии
13:24
Коммунальщики вырыли яму на месте пенного фонтана в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:28
«Был снова пьян»: в Волгограде неадекватного водителя остановили выстреламиСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде семью из трех человек госпитализировали из-за вспыхнувшего телефонаСмотреть фотографии
10:50
«Привезли из дома»: в Волгограде умер заразившийся ботулизмом мужчинаСмотреть фотографии
10:29
Студент из Волгоградской области проиграл в онлайн-казино родительские деньгиСмотреть фотографии
 