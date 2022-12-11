Волгоградцам рассказали, где искать чиновников с 1 декабря

С 1 декабря 2022 года согласно федеральному законодательству органы госвласти и местного самоуправления, а также подведомственные им организации должны в обязательном порядке иметь и вести официальные страницы в одной из двух соцсетей — «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня, — сообщает информагентство со ссылкой на текст распоряжения. — Госорганы должны публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментария по актуальным вопросам, актуальные контактные данные, включающие адрес электронной почты и номера телефонов.

Журналисты ИА «Высота 102» публикуют список организаций со ссылками на действующие соцсети, куда по словам жителей Волгоградской области, они обращаются чаще всего:

администрация Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

администрация Тракторозаводского района Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

администрация Краснооктябрьского района Волгограда «ВКонтакте»

администрация Центрального района Волгограда «ВКонтакте»

администрация Ворошиловского района Волгограда «ВКонтакте»

администрация Дзержинского района Волгограда (согласно открытым данным, не имеет аккаунтов)

администрация Советского района Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

администрация Кировского района Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

администрация Красноармейского района Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

департамент по образованию администрации Волгограда «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградская городская дума «ВКонтакте»

администрация Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

комитет здравоохранения Волгоградской области «ВКонтакте»

Госжилнадзор Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградская областная дума «ВКонтакте», «Одноклассники»

администрация Волжского «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волжская городская дума «ВКонтакте», «Одноклассники»

прокуратура Волгоградской области «ВКонтакте»

СУ СКР по Волгоградской области «ВКонтакте»

ГУ МВД России по Волгоградской области «ВКонтакте»

ГУ МЧС России по Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

УФАС России по Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

УФСИН России по Волгоградской области «ВКонтакте», «Одноклассники»

ГУ ФССП по Волгоградской области «Одноклассники»

ОПФР по Волгоградской области «ВКонтакте»

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области «ВКонтакте»

Волгоградстат «ВКонтакте», «Одноклассники»

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям «ВКонтакте», «Одноклассники»

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия «ВКонтакте»

Волгоградское отделение партии Единая Россия «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградское отделение партии ЛДПР «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградское отделение партии КПРФ «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградское отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» «ВКонтакте», «Одноклассники»

Волгоградское отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» «ВКонтакте»

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области «ВКонтакте»

Согласно открытым данным, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области не имеют аккаунтов во «ВКонтакте» или «Одноклассниках».

Фото: архив ИА «Высота 102»