Волгоград возьмет в лизинг пять дорожных машин почти за 69 млн рублей

Общество 09.12.2022 20:15
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09.12.2022 20:15
Пять комбинированных дорожных машин для очистки дорог Волгограда готов взять в лизинг муниципалитет. Как сообщает ИА «Высота 102», начальная цена электронного аукциона указана в сумме 68,9 миллиона рублей. Это стоимость оказания услуг по финансовой аренде (лизинга) спецтехники.
В мэрии уточнили, что автомобили будут оснащены полным комплектом навесного оборудования: щеткой для очистки проезжей части, передним плужным снегоочистителем и распределителем твердых противогололёдных материалов. Каждая комбинированная дорожная машина также оборудуется бункером объемом от 8 до 10 кубометров. Благодаря передней универсальной монтажной системе, позволяющей менять навесное оборудование, машины могут использоваться круглогодично.
В текущем году муниципалитет приобрел для обслуживания сетей ливневой канализации роботизированную телесистему мониторинга. Также в распоряжение муниципальных предприятий поступили два новых каналопромывочных автомобиля и два илососа.
Фото: администрация Волгограда
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