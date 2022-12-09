Волгоград возьмет в лизинг пять дорожных машин почти за 69 млн рублей









Пять комбинированных дорожных машин для очистки дорог Волгограда готов взять в лизинг муниципалитет. Как сообщает ИА «Высота 102», начальная цена электронного аукциона указана в сумме 68,9 миллиона рублей. Это стоимость оказания услуг по финансовой аренде (лизинга) спецтехники.

В мэрии уточнили, что автомобили будут оснащены полным комплектом навесного оборудования: щеткой для очистки проезжей части, передним плужным снегоочистителем и распределителем твердых противогололёдных материалов. Каждая комбинированная дорожная машина также оборудуется бункером объемом от 8 до 10 кубометров. Благодаря передней универсальной монтажной системе, позволяющей менять навесное оборудование, машины могут использоваться круглогодично.

В текущем году муниципалитет приобрел для обслуживания сетей ливневой канализации роботизированную телесистему мониторинга. Также в распоряжение муниципальных предприятий поступили два новых каналопромывочных автомобиля и два илососа.

Фото: администрация Волгограда



