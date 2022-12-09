В Волгограде улица Дымченко обрастает льдом из-за подземного фонтана

В Центральном районе Волгограда уже вторые сутки из-под земли бьет холодная вода у дома № 14 по улице Дымченко. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, дорога перед подъездами и тротуары покрылись толстой коркой льда.





— Никто так и не приезжал. Как текло, так и течет. Только вороны прилетают — пьют из фонтана. Бабушка одна из соседнего подъезда чуть не упала на этой ледяной дороге. Еле удержалась на ногах, — рассказала журналистам информагентства жительница дома № 14 по улице Дымченко, представившаяся Татьяной.









По словам женщины, вода уже добралась до территории здания областной детской психиатрической больницы, расположенной на Глазкова,15а.





— Скоро и у них будет ледяная дорожка. На коньках будут ездить, — заявляет Татьяна. — А ведь это еще морозы настоящие не начались. Страшно представить, что будет дальше.

В компании-концессионере в свою очередь пояснили, что место течи было осмотрено.

— Специалисты «Концессий водоснабжения» уже провели осмотр места течи и в порядке очередности поступления данной заявки займутся ликвидацией технологического нарушения на трубопроводе холодного водоснабжения малого диаметра, — прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.





На новом видео, снятом очевидцами сегодня утром, на месте бьющей из-под земли воды появилась пена. Дорога и часть придомовой территории превратилась в буквальном смысле в лед.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

