В центре Волгограда подземный фонтан превратил улицу в ледяную реку

В Центральном районе Волгограда спешащие на работу горожане заметили рвущуюся на поверхность из-под земли воду. Подземный фонтан обнаружили напротив дома № 14 по улице Дымченко. В редакцию ИА «Высота 102» прислали видео происшествия.





— Да с самого утра топит, часов с семи. Я из окна вижу — пятно какое-то расплывается, с бордюра на дорогу пошло, а там и до больницы недалеко. Все течет туда. Мороз сковал, теперь у нас ледяная речка. Главное, чтобы земля не провалилась, как уже не раз бывало в последнее время, — поделилась с журналистами редакции местная жительница.









На кадрах, снятых очевидцем, к бьющему из-под земли фонтану подходит мужчина в форме сотрудника управляющей компании.

— Доброе утро. Вы знаете, что это такое?

— Понятия не имею. В аварийку вчера вроде звонили, я думал, что приедут.

— Ага, не приехали.





Тем временем, как видно на записи, вода прибывает и потихоньку подбирается к зданию областной детской психиатрической больницы, расположенной на Глазкова,15а.

— В ближайшее время бригада «Концессий водоснабжения» прибудет для обследования и ликвидации технологического нарушения на трубопроводе малого диаметра, — сообщили информагентству в пресс-службе компании-концессионера. — Все абоненты получают ресурс в полном объеме. Потери при изливе несет только ресурсоснабжающая организация.

В Концессиях уточнили, что ограничение водоснабжения при проведении восстановительных работ не планируется.

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