Мэр Владимир Марченко отменил режим фекального ЧС в Волгограде

В Волгограде без официальных заявлений сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с коммунальной аварией на канализационном коллекторе, случившейся в ночь на 28 октября текущего года. Как стало известно сегодня, 8 декабря, режим ЧС глава города Владимир Марченко отменил еще 2 декабря.

– В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации для органов управления муниципального звена городского округа Волгоград территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отменить с 15 час. 00 мин. 02 декабря 2022 г. режим чрезвычайной ситуации, – говорится, в частности, в постановлении за подписью мэра Марченко. – Признать утратившим силу постановление администрации Волгограда от 29 октября 2022 г. № 1256 «О введении режима чрезвычайной ситуации».

Постановление вступило в силу в день подписания, то есть 2 декабря.

Напомним, что в результате крупной коммунальной аварии в пойме реки Царицы без воды на несколько суток остались жители Советского и Ворошиловского районов Волгограда. При этом территорию, прилегающую к месту коммунального ЧП залило канализационными стоками. В том числе, стоки оказались и в реке Волге.