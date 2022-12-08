Общество

Мэр Владимир Марченко отменил режим фекального ЧС в Волгограде

Общество 08.12.2022 15:57
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08.12.2022 15:57


В Волгограде без официальных заявлений сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с коммунальной аварией на канализационном коллекторе, случившейся в ночь на 28 октября текущего года. Как стало известно сегодня, 8 декабря, режим ЧС глава города Владимир Марченко отменил еще 2 декабря.  

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации для органов управления муниципального звена городского округа Волгоград территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отменить с 15 час. 00 мин. 02 декабря 2022 г. режим чрезвычайной ситуации, – говорится, в частности, в постановлении за подписью мэра Марченко. – Признать утратившим силу постановление администрации Волгограда от 29 октября 2022 г. № 1256 «О введении режима чрезвычайной ситуации».

Постановление вступило в силу в день подписания, то есть 2 декабря. 

Напомним, что в результате крупной коммунальной аварии в пойме реки Царицы без воды на несколько суток остались жители Советского и Ворошиловского районов Волгограда. При этом территорию, прилегающую к месту коммунального ЧП залило канализационными стоками. В том числе, стоки оказались и в реке Волге. 

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