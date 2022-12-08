Нейрохирурги разрезали бровь волгоградке, чтобы удалить аневризму: показываем, как это было

В Волгограде нейрохирурги областной больницы№1 впервые в регионе провели уникальную операцию местной жительнице. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, вмешательство было проведено на мозговой артерии – врачи удалили артериальную аневризму, разрезав бровь пациентке.

– Жительница Волгоградской области обратилась в ГБУЗ «ВОКБ №1» с жалобой на головные боли. При обследовании медики выявили патологическое локальное выпячивание истонченной стенки артерии головного мозга – артериальную аневризму передней мозговой артерии, – рассказали информагентству в облздраве. – Разрыв истонченной артерии, мог произойти в любой момент, спровоцировав кровоизлияние в головной мозг.





Специалисты уточняют, что в 60% случаев разрыва стенки артерии и последующего геморрагического инсульта наступают летальные исходы. В данном и подобном случаях действия нейрохирургов направлены на то, предотвратить развитие необратимых последствий.

– Показанием к операции при аневризме сосудов головного мозга считается само наличие аневризмы, даже если она небольшая и протекает бессимптомно, – рассказали в облздраве.





Для спасения жизни пациентки врачи приняли решение провести операцию по технологии Keyhole.

– Такая операция подразумевает оперативное вмешательство через очень маленький доступ, – поясняют врачи. – Keyhole-доступы позволяют безопасно и радикально удалять новообразования. В данном случае клипировать аневризму мозговой артерии удалось через трепанационное окно размером всего 1,5 на 2,0 см.

Высокотехнологичную операцию проводили врач-нейрохирург Михаил Золотухин и заведующий нейрохирургическим отделением №2 Игорь Шошинов. Для того чтобы подобраться к «бомбе замедленного действия», а именно так называют медики аневризму, пациентке сделали разрез по линии брови. Продолжалась операция два с половиной часа, после чего женщина сразу пришла в себя, а через четыре дня выписалась домой.

– Уникальность метода Keyhole в том, что он малотравматичен, поэтому после проведения операции пациент не нуждается в специальных реабилитационных мероприятиях. Вскоре пациентка вернется к привычной жизни, – сообщают в комитете здравоохранения.

Фото: предоставлены комитетом здравоохранения Волгоградской области.