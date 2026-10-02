Налоговая служба приглашает волгоградцев на семинары и вебинары





Налоговые органы Волгоградской области продолжают работу по повышению налоговой грамотности населения. В IV квартале 2026 года для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан пройдут тематические семинары и вебинары.

Специалисты расскажут об изменениях налогового законодательства, особенностях применения упрощённой системы налогообложения и льготных тарифах для малого и среднего бизнеса. Также слушателей познакомят с электронной площадкой «Витрина имущества банкротов», к которой Волгоградская область присоединилась в сентябре, и порядком предоставления отсрочки или рассрочки по налоговой задолженности.

Особое внимание уделят формированию налоговых уведомлений за 2025 год: расчёту НДФЛ, корректировке начислений при выявлении расхождений и способам уплаты имущественных налогов.

Участники смогут получить ответы на актуальные вопросы и информацию об электронных сервисах ФНС России. График семинаров с датами, местом проведения и темами опубликован на сайте налоговой службы.