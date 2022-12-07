Жители Капустной балки в Волгограде остались без маршрутки №58





В Волгограде компания «Галант», которая обслуживала маршрут №58, отказалась от работы на этом направлении. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, маршрутки курсировали от Капустной балки до Тулака (станция Ельшанка).

До 12 декабря муниципалитет принимает заявления на осуществление перевозок по данному маршруту. Временное свидетельство будет выдано сроком на 180 дней. За это время муниципалитет проведет конкурсные открытые процедуры по отбору постоянного перевозчика на маршрут.

В настоящее время уже поступило одно заявление от компании, готовой обслуживать данное направление, пояснили в мэрии.