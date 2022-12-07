Общество

В Волгограде комитет по развитию туризма войдет в состав облкомэкономразвития

Общество 07.12.2022 11:56
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07.12.2022 11:56



Комитет по развитию туризма Волгоградской области с нового года перестанет существовать как отдельное ведомство. По информации администрации региона, сотрудники комитета будут переведены в облкомэкономразвития. 
– С 1 января 2023 года комитет по развитию туризма Волгоградской области войдет в состав комитета экономической политики и развития Волгоградской области, – сообщили в сегодня, 7 декабря, в обладминистрации.
Комитет по развитию туризма Волгоградской области будет осуществлять свои полномочия до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года они будут переданы комитету экономической политики и развития Волгоградской области, который станет правопреемником упраздненного комитета.
– Реорганизация позволит привести региональную структуру в соответствие с федеральной, где функции Ростуризма переданы Министерству экономического развития РФ, – прокомментировала это решение заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.
По ее словам, новая структура позволит задействовать больше экономических механизмов, весь потенциал профильного ведомства для развития туристической отрасли. Писемская отметила, что, к примеру, реализация подписанного сегодня Волгоградской областью соглашения с АО «Корпорация «Туризм. РФ» по развитию острова Сарпинский будет более эффективной в обновленной структуре. 
– Подобного масштаба соглашения требуют новых подходов к решению задач, – считает заместитель губернатора.

Как стало известно ИА «Высота 102», увольнять работников комитета развития туризма в обладмине не планируют. Все чиновники сохранят рабочие места путем перехода в другое ведомство. При этом в облкомэкономразвития будет создана новая должность – заместителя председателя, курирующего развитие туризма. 

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