В Советском районе Волгограда ликвидировали аварию на теплосети









«Концессии теплоснабжения» завершили работы по ремонту теплосети в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, аварийные бригады заменили поврежденный фрагмент трубопровода диаметром 500 мм на новый.





- В ближайшее время подача ресурса будет возобновлена, однако с учетом протяженности системы потребуется некоторое время на ее заполнение теплоносителем. После доведения ресурса до ввода в жилые дома к работе подключатся обслуживающие объекты организации, которые обязаны проконтролировать штатный запуск внутридомовых сетей, - прокомментировали в концессиях.





Напомним, о новой аварии на теплосети стало известно сегодня, 5 декабря. Для проведения работ потребовалось отключить ряд домов от тепла.