Происшествия

В Советском районе Волгограда ликвидировали аварию на теплосети

Происшествия 05.12.2022 21:24
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05.12.2022 21:24



«Концессии теплоснабжения» завершили работы по ремонту теплосети в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании,   аварийные бригады заменили поврежденный фрагмент трубопровода диаметром 500 мм на новый.

- В ближайшее время подача ресурса будет возобновлена, однако с учетом протяженности системы потребуется некоторое время на ее заполнение теплоносителем. После доведения ресурса до ввода в жилые дома к работе подключатся обслуживающие объекты организации, которые обязаны проконтролировать штатный запуск внутридомовых сетей, - прокомментировали в концессиях.

Напомним, о новой аварии на теплосети стало известно сегодня, 5 декабря. Для проведения работ потребовалось отключить ряд домов от тепла.


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