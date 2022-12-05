Общество 05.12.2022 20:46
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05.12.2022 20:46
Сын руководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвина Петрова Всеволод Эдвинович Петров получил государственную премию Волгоградской области 1-й степени в области архитектуры за проект «Благоустройство склона поймы реки Царица в Ворошиловском районе. I этап. Сквер имени Пахмутовой». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области. Премию в размере 200 тысяч рублей Всеволод Петров разделит с Юлией Петровой. Ранее лауреат премии возглавляя МБУ «ВЯЗ».
В сфере архитектуры отмечен еще один проект – «Благоустройство поймы реки Царица. 1-й этап». Премию 2-й степени в размере 175 тысячи рублей получит авторский коллектив в составе Эллины Красильниковой, Татьяны Савельевой, Юрия Маркачева, Виталия Мартыненко и Татьяны Обмановой.
Также государственными премиями Волгоградской области отмечены артисты, писатели, художники. Всего они получат 3 миллиона 150 тысячи рублей в качестве премиальных за достижения в различных сферах в 2022 году.
Фото телеграм-канала Центра компетенций ВЯЗ (Всеволод Петров - крайний справа)
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