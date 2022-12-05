



Сын руководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвина Петрова Всеволод Эдвинович Петров получил государственную премию Волгоградской области 1-й степени в области архитектуры за проект «Благоустройство склона поймы реки Царица в Ворошиловском районе. I этап. Сквер имени Пахмутовой». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области. Премию в размере 200 тысяч рублей Всеволод Петров разделит с Юлией Петровой. Ранее лауреат премии возглавляя МБУ «ВЯЗ».





В сфере архитектуры отмечен еще один проект – «Благоустройство поймы реки Царица. 1-й этап». Премию 2-й степени в размере 175 тысячи рублей получит авторский коллектив в составе Эллины Красильниковой, Татьяны Савельевой, Юрия Маркачева, Виталия Мартыненко и Татьяны Обмановой.





Также государственными премиями Волгоградской области отмечены артисты, писатели, художники. Всего они получат 3 миллиона 150 тысячи рублей в качестве премиальных за достижения в различных сферах в 2022 году.





Фото телеграм-канала Центра компетенций ВЯЗ (Всеволод Петров - крайний справа)

