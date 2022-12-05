В Волгоградской области в лютый мороз распустилась верба на православный праздник



















Жительница Новониколаевского района Волгоградской области стала свидетельницей необычного явления - в ночь с 3 на 4 декабря распустились вербы. Как сообщает ИА «Высота 102», Татьяна Завозина рассказала об этом на своей страничке в соцсети.





- Я слышала об этом зимнем чуде – на праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы распускается верба, как бы ни было холодно, - рассказала женщина. – И мы поехали в эту ночь, чтобы в этом убедиться. И действительно – на вербе появились пушистые почки! Хотя был сильный ветер и 15-градусный мороз!





О том, что на праздник Введения на несколько минут распускаются почки вербы, известно уже давно. Мороз никак не влияет на это явление. Интересно, что это происходит всего несколько минут. А после полуночи «пушистики» исчезают. Но, если сорвать ветку в момент, когда распускается верба, она останется в таком же виде.







Православные считают, что так, цветами, природа приветствует и встречает вошедшую в храм Матерь Божью.

