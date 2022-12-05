Первая елка и снеговики появятся на площади Советской в Волгограде









В Волгограде начали устанавливать новогоднюю ель и светодиодную композицию «Четыре снеговика» на площади Советской Ворошиловского района. В ближайшее время праздничный декор украсит и другие общественные пространства города, рассказали ИА «Высота 102» в администрации города.





Кроме того, в Ворошиловском районе муниципальные службы приступили к оформлению новогодними украшениями парка «Сказка», скверов Касимовский и у Казанского собора.





Празднично украшенные искусственные ели скоро появятся во всех районах Волгограда – на пешеходных зонах на бул. Энгельса и в парке Юбилейном Красноармейского района, на площади перед МУК ЦКиД «Авангард» в Кировском районе, в нескольких парках Советского района. В Дзержинском районе службы по традиции украсит игрушками живые ели, произрастающие на Самарском разъезде и в парке Героев-летчиков. В Краснооктябрьском районе на территории перед театром «Царицынская опера» установят ель и ледяную горку для детей, а на севере города ели засияют в парке Аттракционов и на площади перед Дворцом культуры. Новогодние деревья установят и на других главных площадках в центре города. Также с отрудники коммунальных служб смонтируют и установят во всех районах ранее приобретенные светодиодные арт-объекты и украшения.



