Суд в Волгограде отменил торги по продаже имущества санатория «Эльтон-2»









Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным постановление судебных приставов о передаче арестованного имущества санатория «Эльтон-2» на торги, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража.

Продажа имущества остановлена, торги отменены.

Иск к судебному приставу – исполнителю Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Волгоградской области подавало ООО «Санаторий Эльтон -2». Указанное постановление было вынесено 2 августа 2022 года.

Тогда сообщалось , что судебные приставы передают имущество санатория, задолжавшего по налогам более 125 миллионов рублей, на реализацию.

На торги было выставлено два лота стоимостью 100,2 и 63,5 миллиона рублей. Это нежилые здания санатория в поселке Эльтон.

Суд установил, что часть переданного на торги имущества с мая 2015 года находится в аренде, т.е временном владении и пользовании ООО «Эльтон-Мед».

- Правомерные владение и пользование третьими лицами имуществом должника не препятствуют разрешению вопроса об обращении на него взыскания, однако эти обстоятельства могут быть квалифицированы в качестве обременения данного имущества и учитываться при оценке его стоимости, - пояснил суд.

Также при выставлении имущества на торги не было учтено, что одно из нежилых зданий санатория стоимостью 63,5 миллиона рублей арестовано в рамках уголовного дела СУ СК России по Волгоградской области.

Также суд указал, что постановлением правительства РФ № 497 от 28.03.2022 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве» с 1 апреля 2022 года сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

- Таким образом, исходя из буквального прочтения вышеуказанных норм, все исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до 01.04.2022, должны быть приостановлены, - указал арбитражный суд Волгоградской области, пояснив, что в период действия моратория недопустимо применение мер принудительного исполнения, в данном случае передача арестованного имущества на торги.

Вынесенное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



