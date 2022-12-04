Жители Советского района в Волгограде третьи сутки ожидают тепла

В Волгограде жители домов в Советском районе третий день ожидают тепла в квартирах. Как сообщают волгоградцы, с 2 декабря до утра 4 декабря они сидят без отопления и горячей воды.

Напомним, в минувшую пятницу жители Советского района сообщили об отключении отопления. В компании "Концессии теплоснабжения" подтверждали данный факт, сообщив, что в зоне теплоснабжения котельной по адресу ул. Электролесовская, 45Б произошло нарушение гидравлического режима. Этим и было вызвано частичное снижение параметров подачи теплоресурсов у ряда потребителей Советского района. Однако уже к вечеру 2 декабря в Концессии сообщили об устранении нарушения и возобновлении подачи ресурса жителям Советского района в полном районе.

На деле, сообщают волгоградцы, ночь с пятницы на субботу и весь день 3 декабря они провели в ледяных квартирах.

- Проблема не устранена, - сообщили волгоградцы журналистам ИА "Высота 102". - Мы живем в доме Петровская 9, рядом дом Алексеевская 50 - и все мы без горячей воды и без отопления. В диспетчерской Концессии ничего толком не сказали. Якобы они там где-то ищут новый порыв.

Редакция ИА "Высота 102" вечером 3 декабря запросила комментарий в Концессии, однако на данный момент его не поступало. По сведениям волгоградцев, на утро 4 декабря батареи в квартирах по указанным адресам остаются холодными.