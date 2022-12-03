В Волгограде засветившуюся в скандале с фейковым фестивалем фирму требуют признать банкротом

Общество 03.12.2022 19:19
0
03.12.2022 19:19
Любимого озеленителя администрации Волгограда, ООО «Рай Грасс» требуют признать банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области, заявление ПАО «Банк Уралсиб» принято к производству. Сумма задолженности перед банком волгоградской компании составила более 3, 2 миллиона рублей.
Напомним, ООО «Рай Грасс» еще несколько лет назад получало многомиллионные контракты на благоустройство и озеленение города от муниципальных предприятий. Так, только общая сумма контрактов с «Волгоградзеленхозом» составила около 40 миллионов рублей. Также фирма выполняла заказы и для МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» и других муниципальных учреждений.
Неприятности у компании начались в апреле 2021 года. Тогда в прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту проведения фейкового фестиваля русской культуры. Компания, как тогда сообщалось, получила по контракту 600 тысяч рублей, но мероприятие не проводила, а для подтверждения исполнения обязательств предоставила видеокадры с другого праздника. Фигурантом уголовного дела стал заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
Кроме того, ООО «Рай Грасс» «завалило» еще два муниципальных контракта – на благоустройство сквера 8 Марта и улицы Титова. Заказчику пришлось искать новых исполнителей после того, как компания сорвала сроки проведения работ.
В Волгоградской области 4 декабря ударят ночные морозы до -1803.12.2022 21:07
Общество 03.12.2022 21:07
В Волгограде проводили отряд добровольцев на СВО03.12.2022 20:15
Общество 03.12.2022 20:15
Из Волгоградской области в 2022 году уехали насовсем 45 тысяч человек03.12.2022 17:48
Общество 03.12.2022 17:48
В ЦПКиО Волгограда около катка высаживают 7-метровые ели03.12.2022 16:15
Общество 03.12.2022 16:15
В Волгограде за 13 миллионов обустроят участок набережной около речпорта03.12.2022 15:59
Общество 03.12.2022 15:59
В обители птиц под Волгоградом спасают крылатых питомцев от морозов03.12.2022 14:57
Общество 03.12.2022 14:57
Жителям Камышина вернули 173 тысячи рублей за перебои с горячей водой03.12.2022 14:22
Общество 03.12.2022 14:22
Губернатор Волгоградской области отдал дань памяти Неизвестному солдату03.12.2022 12:00
Общество 03.12.2022 12:00
В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали коммунальную аварию на теплопроводе03.12.2022 11:10
Общество 03.12.2022 11:10
На дорогах Волгограда после неожиданного снегопада разбрасывают реагенты03.12.2022 09:51
Общество 03.12.2022 09:51
"Время встречи изменить нельзя": депутатов гордумы под Волгоградом просят пересмотреть график заседаний03.12.2022 09:33
Общество 03.12.2022 09:33
В Дзержинском районе Волгограда 3 декабря отключат свет на 16 улицах02.12.2022 21:30
Общество 02.12.2022 21:30
Настоятель храма в Волгоградской области отправился на СВО полковым священником02.12.2022 20:56
Общество 02.12.2022 20:56
Жители Фролово Волгоградской области стали рекордсменами по разводам02.12.2022 20:12
Общество 02.12.2022 20:12
Пришли самые закаленные: в Волгограде 2 декабря открыли первый каток02.12.2022 19:01
Общество 02.12.2022 19:01