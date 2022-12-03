В Волгограде засветившуюся в скандале с фейковым фестивалем фирму требуют признать банкротом









Любимого озеленителя администрации Волгограда, ООО «Рай Грасс» требуют признать банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области, заявление ПАО «Банк Уралсиб» принято к производству. Сумма задолженности перед банком волгоградской компании составила более 3, 2 миллиона рублей.





Напомним, ООО «Рай Грасс» еще несколько лет назад получало многомиллионные контракты на благоустройство и озеленение города от муниципальных предприятий. Так, только общая сумма контрактов с «Волгоградзеленхозом» составила около 40 миллионов рублей. Также фирма выполняла заказы и для МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» и других муниципальных учреждений.





Неприятности у компании начались в апреле 2021 года. Тогда в прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту проведения фейкового фестиваля русской культуры. Компания, как тогда сообщалось, получила по контракту 600 тысяч рублей, но мероприятие не проводила, а для подтверждения исполнения обязательств предоставила видеокадры с другого праздника. Фигурантом уголовного дела стал заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.





Кроме того, ООО «Рай Грасс» «завалило» еще два муниципальных контракта – на благоустройство сквера 8 Марта и улицы Титова. Заказчику пришлось искать новых исполнителей после того, как компания сорвала сроки проведения работ.