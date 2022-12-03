Общество

В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали коммунальную аварию на теплопроводе

Общество 03.12.2022 11:10
0
03.12.2022 11:10



В Волгограде сегодня, 3 декабря устранили аварию на трубопроводе, в результате чего часть домов в Дзержинском районе осталась без отопления и горячей воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», на трубопроводе малого диаметра около дома №22 по ул. Шекснинская произошло технологическое нарушение.

- Бригады оперативно прибыли на место и в течение двух часов отремонтировали оборудование, - пояснили в компании. – В данный момент теплоресурс в близлежащие дома поступает на нормативных параметрах.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Дзержинском районе Волгограда дома на 16 улицах останутся без света в связи с проведением плановых работ на электросетях.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.12.2022 14:57
Общество 03.12.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2022 14:22
Общество 03.12.2022 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2022 12:00
Общество 03.12.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2022 09:51
Общество 03.12.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2022 09:33
Общество 03.12.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 21:30
Общество 02.12.2022 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 20:56
Общество 02.12.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 20:12
Общество 02.12.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 19:01
Общество 02.12.2022 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 18:45
Общество 02.12.2022 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 17:36
Общество 02.12.2022 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 17:12
Общество 02.12.2022 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 16:52
Общество 02.12.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 16:32
Общество 02.12.2022 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 16:13
Общество 02.12.2022 16:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:57
В обители птиц под Волгоградом спасают крылатых питомцев от морозовСмотреть фотографии
14:22
Жителям Камышина вернули 173 тысячи рублей за перебои с горячей водойСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом грузовик с дровами протаранил легковушку: двое пострадавшихСмотреть фотографии
12:00
Губернатор Волгоградской области отдал дань памяти Неизвестному солдатуСмотреть фотографии
11:27
В страшной аварии под Волгоградом погибли двое водителей из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
11:10
В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали коммунальную аварию на теплопроводеСмотреть фотографии
10:28
Сообщника телефонных мошенников задержан в Краснодарском крае за обман 91-летней волгоградкиСмотреть фотографии
09:51
На дорогах Волгограда после неожиданного снегопада разбрасывают реагентыСмотреть фотографии
09:33
"Время встречи изменить нельзя": депутатов гордумы под Волгоградом просят пересмотреть график заседанийСмотреть фотографии
07:45
«Не надо валить»: переполненная свалка под Волгоградом продолжает разрастатьсяСмотреть фотографии
21:30
В Дзержинском районе Волгограда 3 декабря отключат свет на 16 улицахСмотреть фотографии
20:56
Настоятель храма в Волгоградской области отправился на СВО полковым священникомСмотреть фотографии
20:12
Жители Фролово Волгоградской области стали рекордсменами по разводамСмотреть фотографии
19:01
Пришли самые закаленные: в Волгограде 2 декабря открыли первый катокСмотреть фотографии
18:45
Пострадавший в кровавой корриде волгоградец взыскал с пастуха 85 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:36
Депутаты откроют с помпой установленную в ЦПКиО композицию «Серп и молот»Смотреть фотографии
17:12
«Я еду. Это не обсуждается»: в Камышине увековечили память о погибшем Алексее КараваевеСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде устранили аварию на котельной в Советском районеСмотреть фотографии
16:32
Продукты для борща и винегрета подорожали в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:13
После новогодних праздников волгоградцы выйдут на работу 9 январяСмотреть фотографии
15:31
Тахир Бекмурзаев назначен техническим директором Tele2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде в лютый холод без тепла остались жильцы девятиэтажки для детей-сиротСмотреть фотографии
15:23
В Волжском молодой мужчина пытался зарезать в ванной 41-летнюю любовницуСмотреть фотографии
14:34
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка при взрыве автомобиля в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
На Украине погиб 47-летний контрактник из Волгоградской области Александр АкатовСмотреть фотографии
13:26
В бюджете Волгограда на 2023 год не хватило денег на многодетные семьи и бродячих животныхСмотреть фотографии
13:11
РУСАЛ сформировал Общественно-экспертный совет по устойчивому развитиюСмотреть фотографии
11:32
На рынке в Волгограде изъяли из продажи 75,4 кг сомнительных раковСмотреть фотографии
10:58
Самый большой в Волгограде каток заливают в ЦПКиОСмотреть фотографии
10:47
Больше книг, меньше сериалов: как волгоградцы проводят время в интернетеСмотреть фотографии
 