В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали коммунальную аварию на теплопроводе

Общество 03.12.2022 11:10
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03.12.2022 11:10
В Волгограде сегодня, 3 декабря устранили аварию на трубопроводе, в результате чего часть домов в Дзержинском районе осталась без отопления и горячей воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», на трубопроводе малого диаметра около дома №22 по ул. Шекснинская произошло технологическое нарушение.
- Бригады оперативно прибыли на место и в течение двух часов отремонтировали оборудование, - пояснили в компании. – В данный момент теплоресурс в близлежащие дома поступает на нормативных параметрах.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Дзержинском районе Волгограда дома на 16 улицах останутся без света в связи с проведением плановых работ на электросетях.
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