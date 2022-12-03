В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали коммунальную аварию на теплопроводе









В Волгограде сегодня, 3 декабря устранили аварию на трубопроводе, в результате чего часть домов в Дзержинском районе осталась без отопления и горячей воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», на трубопроводе малого диаметра около дома №22 по ул. Шекснинская произошло технологическое нарушение.





- Бригады оперативно прибыли на место и в течение двух часов отремонтировали оборудование, - пояснили в компании. – В данный момент теплоресурс в близлежащие дома поступает на нормативных параметрах.



