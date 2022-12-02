В Дзержинском районе Волгограда 3 декабря отключат свет на 16 улицах

В Дзержинском районе Волгограда 3 декабря в связи с плановыми работами отключат электричество в домах на нескольких улицах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС». Так, не будет света с 23-00 ч. 3 декабря до 5-00 ч. 4 декабря:
Ул. Ткачева 7, 9, 11,
Ул. Двинская 10, 12, 14.
С 8-00 ч до 17-00 ч 3 декабря отключат свет на
ул.Полины Осипенко д.52-58 д.58а д.60-84, д.81, д.69,
ул.Узбекская д.39-91 д.50-96, д.17-35 д.28-48,
ул.Новосельская д.58-62 д.23-65, д.17-33 д.22 д.30а
ул.Аннинская 8-34 д.7-27,
ул.Продольная д.84-92 д.91-99, д.56 д.58,
ул.Иловлинская д.5-11 д.15-37 д.16-88,
ул.Хуторская д.2 д.4 д.1-5, д.6, д8
ул.Сосновская д.2-36 д.1-37,
ул.Степная д.5 д.5а д.29 д.31,
ул.Крайняя д.3а д.3-17 д.2-16 д.16а, ул.Новорядская д.66-80 д.80а д.84-104 д.104а д.108 д.63-67,
ул. Илекская,
ул. Макшанская,
пер. Большой.