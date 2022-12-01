«По просьбам общественности»: новым почетным гражданам Волгоградской области дадут по полмиллиона рублей

Депутаты областной думы сегодня, 1 декабря утвердили восемь видов наград Волгоградской области, приняв соответствующий закон в первом чтении. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель регпарламента Александр Блошкин, изменения в действующем законодательстве, которое действует в регионе с 2014 года, были продиктованы запросами общества.

– Мы получали много просьб от общественности пересмотреть закон о наградах, так как он давно не отвечает требованиям сегодняшнего дня, и учесть пожелания граждан, – заявил спикер областной думы. – Предлагаемые изменения были рассмотрены на совете общественной палаты и ветеранским сообществом. Проект предлагаемого закона учитывает эти пожелания и является результатом кропотливой работы депутатов и общественников.

Новый закон утвердил восемь видов наград Волгоградской области. Высшим выражением признания заслуг перед обществом и мерой поощрения отличившихся граждан является присуждение почетного звания «Почетный гражданин Волгоградской области». Обладатель этого звания получит единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. При этом почетные граждане Волгоградской области – женщины, достигшие возраста 50 лет, и мужчина в возрасте от 60 лет, а также имеющие инвалидность, получат право на ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей (в настоящее время – 17679 рублей). В год планируется присуждать это звание не более двумя жителям региона.

Также новый закон вводит такие награды как орден «За заслуги перед Волгоградской областью», орден Александра Невского и "За укрепление дружбы и согласия».

Депутаты, помимо прочего, утвердили 8 видов медалей, 7 видов почетных знаков и 24 почетных звания. Среди почетных званий, например, в законе упоминаются такие, как «Народный врач Волгоградской области», «Народный учитель Волгоградской области», «Почетный работник социальной сферы» и т.д.

В законе фигурируют и такие виды наград, как почетная грамота Волгоградской областной думы, почетная грамота губернатора, благодарственное письмо главы региона. Обладатели этих и других наград получат право на присвоение им звания "Ветеран труда".

После принятия закона в окончательном чтении он вступит в силу с 1 января 2023 года. Однако работа над подзаконными актами продолжится до 1 июля 2024 года.

Фото: сайта Волгоградской областной думы