Происшествия

«Погибнешь под копытами»: всадник грозился затоптать конем собиравшую грибы волгоградку

Происшествия 30.11.2022 19:39
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30.11.2022 19:39


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области полицейскими возбуждено уголовное дело по факту происшествия, случившегося вблизи хутора Пламенка. По информации регионального ГУ МВД России, местный пастух грозился затоптать конем 59-летнюю женщину. По словам последней, в злополучный день она тихо-мирно собирала рядом с хутором грибы. 

– По словам женщины, обратившейся в отдел с заявлением, в процессе сбора грибов к ней и ее родственнице на коне  подъехал мужчина, находившийся в состоянии сильного опьянения. В какой-то момент он начал оскорблять  заявительницу, после чего перешел к прямым угрозам. Подняв коня перед женщиной на дыбы, он обещал, что та погибнет под копытами животного, – рассказали в ГУ МВД  России по Волгоградской области. 

Уточняется, что угрожавший убийством всадник работает в Среднеахтубинском районе пастухом. В тот день он как раз выгуливал коров, согреваясь спиртными напитками. 

– Дознаватели  возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», – уточняют в ГУ МВД. 

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