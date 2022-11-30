В Среднеахтубинском районе Волгоградской области полицейскими возбуждено уголовное дело по факту происшествия, случившегося вблизи хутора Пламенка. По информации регионального ГУ МВД России, местный пастух грозился затоптать конем 59-летнюю женщину. По словам последней, в злополучный день она тихо-мирно собирала рядом с хутором грибы.

– По словам женщины, обратившейся в отдел с заявлением, в процессе сбора грибов к ней и ее родственнице на коне подъехал мужчина, находившийся в состоянии сильного опьянения. В какой-то момент он начал оскорблять заявительницу, после чего перешел к прямым угрозам. Подняв коня перед женщиной на дыбы, он обещал, что та погибнет под копытами животного, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что угрожавший убийством всадник работает в Среднеахтубинском районе пастухом. В тот день он как раз выгуливал коров, согреваясь спиртными напитками.

– Дознаватели возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», – уточняют в ГУ МВД.