Волгоградцев призывают ничего не покупать 28 ноября

Роспотребнадзор призывает волгоградцев присоединиться к Международному дню отказа от покупок, который в этом году отмечается сегодня, 28 ноября.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградское управление ведомства, Международный день отказа от покупок является акцией, направленной против неравного распределения материальных благ в мире. Акция призывает остановиться, осознать и воздержаться от покупок. Чрезмерное потребление – опасная общественная тенденция, напомнили в Роспотребнадзоре.

Активисты всемирного дня отказа от покупок пытаются донести до граждан проблемы исчерпанности природных ресурсов. На 24 часа в этот день всем желающим предлагается отказаться от приобретения любых товаров. По мнению организаторов, это станет первым шагом к отказу от приобретения ненужных вещей ради процесса осознанного, рационального потребления.