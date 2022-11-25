В предстоящем 2023 году в Волгограде откроют новые экскурсионные туры с посещением волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» и музея истории Волго-Донского судоходного канала. Также планируется запуск туристического маршрута Москва - Астрахань с остановкой на станции Эльтон. Информация об этом, сообщает ИА «Высота 102», прозвучала 25 ноября на встрече депутатов Волгоградской областной думы с железнодорожниками. Уже в этом году, в рамках подготовки к 80-летию Сталинградской Победы, планируется запустить тематически оформленные специальные туристические поезда Саратов – Волгоград и Астрахань – Волгоград.

По информации пресс-службы Волгоградской областной думы, заседание в формате «круглого стола» по случаю традиционного дня Приволжской железной дороги с участием транспортников и парламентариев проходило в конференц-зале санаторного комплекса «Эльтон».

Напомним, что согласно соглашению, достигнутому в 2021 году между Волгоградской областью и Приволжской железной дорогой, общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры на территории региона на 2022-2025 годы составит 24,2 млрд рублей, в том числе 5,5 млрд рублей в текущем году. Крупнейшими проектами стали комплексная реконструкция станции имени Максима Горького, а также железнодорожных участков Трубная - Верхний Баскунчак и Максима Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская. Договоренностями между регионом и РЖД также предусмотрено строительство четырех автомобильных путепроводов в местах пересечения автотрасс с участками железной дороги между станциями Максима Горького и Котельниково.

Как было отмечено экспертами, в текущем году в Волгоградской области вырос пассажиропоток на пригородных поездах. Согласно прогнозам, к концу 2022 года электричками на региона воспользуются более трех миллионов пассажиров, что на 18% больше, чем в прошлом году.