Четырехполосными стали еще 7 километров трассы Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.

— Движение в четырехполосном режиме запущено по семи километрам участка – с 831 по 838 км, где все работы полностью завершены, включая установку осевого барьерного ограждения, которое исключит самый опасный вид ДТП — лобовые столкновения, - сообщил замначальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Сергей Сенибабнов. - В этом году планируем завершить обустройство и запустить движение по четырем полосам еще на трех километрах данного участка, чтобы минимизировать неудобства для пользователей в зимний период. А весной, когда погода позволит, закончим работы на оставшихся четырех километрах.

Дорожники устраивают новые полосы, переключают на них движение, а затем приступают к капремонту старых полос – снимают старое бетонное покрытие, заменяют и усиливают основание, а затем укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон. Помимо капремонта проезжей части на поворотах и съездах указанного участка установят линии искусственного электроосвещения общей протяженностью 1,2 км. А на пересечении с местной дорогой Фролово – Ветютнев устроят переходно-скоростные полосы и две автобусные остановки с пешеходными дорожками.

Работы по капремонту с 2021 года ведутся на 824 - 838 км трассы. В настоящее время модернизирована половина участка. С завершением всех работ общая протяженность 4-полосных отрезков трассы в регионе превысит 60 км.

Всего в ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2495 км федеральных автодорог в пяти регионах РФ. В том числе 1204 км проходят по Волгоградской области.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград