Общество

В скандальной постройке в центре Волгограда открывается супермаркет

Общество 24.11.2022 16:12
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24.11.2022 16:12



В здании фудкорта рядом с Центральным рынком в Волгограде, который требует снести прокуратура, откроется супермаркет «ВкусВилл». 
Как сообщает ИА «Высота 102», в скандальную постройку в Банковском переулке завезли стеллажи и торговое оборудование, повесили вывеску магазина, продолжают подвозить продукты. Объявление на двери информирует, что магазин откроется уже 25 ноября.



Напомним, что здание, которое называют постройкой депутатской семьи, долгое время пустовало. Оно находится по адресу: пр. Ленина, д. 16 «д» в центре Волгограда. Прокуратура считает строение самовольной постройкой и требует снести. 



В настоящее время в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре находится кассационное представление прокурора на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 6 апреля 2022 года. Тогда было оставлено в силе решение Центрального районного суда Волгограда от 21 декабря 2021 года об отказе в удовлетворении исковых требований прокуратуры Волгограда о признании недействительными разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство и ввод в эксплуатацию объекта, признании реконструкции объекта самовольной, его сносе и прекращении права собственности на самовольную постройку.
Надзорное ведомство настаивает на отмене судебного решения и направлении дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Рассмотрение кассации назначено на начало декабря текущего года.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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