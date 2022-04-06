Облсуд признал законным скандальный фудкорт в центре Волгограда

Общество 06.04.2022 16:38
06.04.2022 16:38
Волгоградский областной суд сегодня признал законным решение об отказе прокуратуре в требованиях о сносе самовольной постройки рядом с Центральным рынком.
- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, - сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Напомним, Центральный районный суд Волгограда в декабре 2021 года после оглашения результатов судебной строительно-технической экспертизы отказал прокуратуре в заявленных требованиях. Надзорное ведомство не согласилось с таким решение и оспорило его в апелляционном порядке.
Напомним, ранее прокурором Волгоградской области Денисом Костенко в рамках мониторинга средств массовой информации были взяты на контроль публикации о незаконном строительстве в Банковском переулке у Центрального рынка в Волгограде двухэтажного здания фудкорта. В ходе надзорной проверки установлено, что при подготовке проектной документации, а также выдаче разрешительных документов по объекту «Реконструкция нежилых зданий в объект многофункционального назначения по проспекту им.В.И. Ленина, 16 «д» в Центральном районе Волгограда» были допущены существенные нарушения. В результате центральная часть строения оказалась в технической зоне метротрама, что, согласно законодательству, недопустимо.
Иск был подан прокурором Волгограда к городской администрации и ООО «Проспект».
Надзорное ведомство настаивало на признании недействительными разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, а также на признании реконструкции объекта самовольной с возложением на ООО «Проспект» обязанности снести самовольную постройку и прекратить право собственности ООО «Проспект» на указанное здание.
При рассмотрении спора судом первой инстанции было установлено, что ООО «Проспект» на основании договора купли-продажи приобрело право собственности на земельный участок и объекты недвижимого имущества, расположенные в Центральном районе по адресу пр.им.В.И.Ленина, 16д. Постановлением администрации Волгограда предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, выразившееся в уменьшении минимальных отступов от границ земельного участка. Впоследствии администрацией Волгограда выданы разрешения ООО «Проспект» на строительство и ввод в эксплуатацию спорного объекта.
Отмечается, что ООО «Проспект» возвело фудкорт в границах принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, а возведенный объект соответствует целевому назначению земельного участка.
В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которой было установлено соответствие объекта нормативным требованиям.
- Оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что реконструкция объекта капитального строительства произведена в соответствии с разработанной проектной документацией, градостроительным планом земельного участка, при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, а также разрешения уполномоченного органа на строительство объекта путем реконструкции, - отметили в облсуде.
Суд не усмотрел нарушений со стороны администрации Волгограда при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально строительства, а также при выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию спорного объекта.
В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, сообщили, что надзорное ведомство в обязательном порядке будет обжаловать решение Волгоградского обалстного суда в вышестоящем суде кассационной инстанции.
Как ранее сообщали региональные СМИ, инициаторами переделки торговых павильонов в трехэтажное здание коммерческого назначения в 2017 году выступили две компании - ООО «Русна», ООО «Дигест». Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем «Дигеста» являются Виктор Азаров и Ольга Колесникова. Последняя является финансово успешным предпринимателем и, по некоторым данным, супругой председателя Волгоградской городской думы, руководителя региональной общественной приемной лидера «Единой России» Владлена Колесникова.
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