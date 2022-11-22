Общество

Родным мобилизованных в Волгоградской области помогут с трудоустройством

Общество 22.11.2022 14:17
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22.11.2022 14:17




Сегодня, 22 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел  заседание оперативного штаба, на котором обсуждалось исполнение поставленных президентом России задач и поручений в рамках действия режима повышенной готовности в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», речь в том числе шла о поддержке мобилизованных, добровольцев и контрактников, а также членов их семей. Так, Андрей Бочаров в ближайшее время планирует услышать предложения от профильных ведомств по трудоустройству родственников участников СВО. 

По информации социальных служб, произведена практически 100%-ная выплата 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Волгоградской области, – сообщали на заседании губернатор. – Но, при этом, прошу сотрудников органов социальной защиты, муниципальных образований Волгоградской области, военных комиссариатов ещё раз провести необходимые сверки личного состава мобилизованных граждан, чтобы ни одного человека мы не забыли.

Что касается обещанных выплат по 100 тысяч рублей добровольцам и контрактникам, то они в Волгоградской области еще не стартовали. Однако все необходимые согласования с Минобороны РФ уже практически завершены. 

Прошу на этой неделе приступить к реализации и выполнению задачи по выплатам военнослужащим-добровольцам, – сказал Андрей Бочаров. 

Что касается семей военнослужащих, то им, считает глава региона, необходимы дополнительные меры поддержки. 

Считаю, что существует необходимость расширения мер поддержки по вопросам трудоустройства членов семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО добровольно и по контракту. Прошу представить предложения по этому вопросу, – поручил губернатор.

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