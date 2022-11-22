Волгоградка Олеся Костромина после мобилизации супруга осталась не только без мужа, но и без здоровья. Мама троих детей перенесла тяжелую операцию на позвоночнике и теперь не скоро сможет вернуться к нормальной жизни. Но помочь ей некому – Антон уже далеко, а как ей теперь подняться самой и поднять детей, Олеся не знает.

Олеся Костромина и 34-летний Антон Максимов хотели пожениться в январе 2023 года. Однако объявленная мобилизация внесла свои коррективы в планы влюбленных.

– Мы расписались 23 сентября в срочном порядке, когда Антон сказал, что сам пойдет в военкомат и не будет ждать повестки, – вспоминает Олеся. – Мы поженились, а 24 сентября он уже был в военкомате. Там узнали, что он только расписался и дали ему несколько дней побыть с семьей. 26 сентября он с вещами уехал в военкомат.

Антон работал монтажником, устанавливал окна. По словам Олеси, которая работает в больнице и получает небольшую зарплату, основным кормильцем в семье, конечно, был он.

– Бывший муж мне алименты не платит, я даже не знаю, где он находится, а у меня дети от первого брака, сыновья 11,15 и 17 лет, – говорит женщина.

За здоровье Антона Олеся переживала уже давно.

– У него все время было повышенное давление, да и проблемы с сердцем беспокоили, а он ведь на высоте работал, – рассказывает женщина. – Когда их уже перевезли на полигон под Волгоградом, мы стали просить, чтобы его отправили на медкомиссию. Но никакой медкомиссии он так и не прошел, даже кардиограмму ему не сделали. Я и в военкомат ходила, просила его обследовать, говорила, что у меня трое детей. Но военком мне заявил, что дети не Антона. А какая разница, чьи дети? Он стал прекрасным отцом для них, не побоялся взять на себя ответственность в воспитании трех мальчишек. Если это не его дети, значит, и больного можно мобилизовать?





А в начале октября Антона вместе с другими мобилизованными погрузили в эшелон и увезли в зону СВО. После этого у Олеси на нервной почве начались серьезные проблемы со здоровьем.

– У меня стали неметь и отниматься ноги, – говорит Олеся, отчаянно пытаясь справиться с рыданиями. – Мне провели срочную операцию на позвоночнике, но для восстановления понадобится не менее двух месяцев. Все это время я буду просто инвалидом.

Олеся все-таки не выдержала и расплакалась, когда речь зашла о детях.

– Младшего я отдала пока маме, но мои родители только-только пережили инсульт и инфаркт, они не в состоянии за мной ухаживать, – говорит женщина. – Я просто умоляю – пусть мне вернут мужа хотя бы на те два месяца, которые будет проходить реабилитация. Но меня никто не хочет слышать!

Мало того, что семья осталась без главы семейства, под вопросом и ее материальное благополучие.

– Мы получили только 100 тысяч рублей, которые выдавали в регионе всем мобилизованным, – говорит Олеся. – И еще 3 тысячи 200 рублей за то время, что он находился на полигоне. Никакой зарплаты ему так и не начислили. А мы много денег потратили на его сборы, все покупали за свой счет. Антон иногда выходит на связь, рассказывает, что они и там, на Украине, покупают продукты на свои деньги.

Олеся уже не знает, к кому обращаться, чтобы ее муж вернулся хотя бы ненадолго домой и помог ей встать на ноги.

– Антон ведь сам пошел в военкомат, не прятался, не скрывался, он и вернется назад, мне бы только его обнять – и я очень постараюсь побыстрее выздороветь, - говорит Олеся.

Фото из семейного архива Олеси Костроминой