Общество

«Ни разу не запускали»: на Волжской ГЭС не согласны с выводами Росприроднадзора

Общество 21.11.2022 12:27
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21.11.2022 12:27


В Волгограде накануне межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило СМИ о выявлении на Волжской ГЭС неучтенных источников выбросов вредных веществ. По данным надзорного ведомства, юрлицо привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 8.1 КоАП РФ – Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий. Сегодня, 21 ноября, на ГЭС прокомментировали данную информацию. Здесь, сообщает ИА «Высота 102», не согласны с выводами специалистов – речь идет о дизельных генераторах, необходимости в запуске которых до сих пор не было. 

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях, в том числе и на Волжской ГЭС, не связана с какими-либо выбросами загрязняющих веществ, так как используется экологически чистый, возобновляемый источник – энергия падающей воды, – прокомментировали в пресс-службе ПАО «РусГидро». – Более того, Волжская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Европы мощностью 2734 МВт, за время эксплуатации выработала более 720 млрд кВт.ч возобновляемой электроэнергии, предотвратив сжигание на тепловых электростанциях более 250 млн тонн угля и выброс в атмосферу более 470 млн тонн углекислого газа.

В компании сообщают  – на Волжской ГЭС находятся два дизельных генератора. Именно эти дизель-генераторы Росприроднадзор в своем пресс-релизе называет неучтенными источниками выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Однако тут же заявляют, что установки ни дня не работали. 

С целью обеспечения максимального уровня безопасности работы гидротехнических сооружений, а именно для обеспечения маневрирования затворами водосливной плотины в случае аварийного отключения электроэнергии (при потере собственных нужд), на ГЭС есть два аварийных дизель-генератора общей мощностью 0,8 МВт. Данные дизель-генераторы предназначены для энергоснабжения электростанции в случае крупной аварии в энергосистеме с полным обесточиванием гидроузла. Это чрезвычайно маловероятное событие, но тем не менее мероприятия для этого предусмотрены. За все время эксплуатации Волжской ГЭС ни одной подобной аварии не зафиксировано. Аварийные дизель-генераторы всегда отключены и находятся в «холодном резерве», то есть не выбрасывают каких-либо загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

При этом, согласно п 2.6 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (введено в действие письмом Минприроды РФ №05-12-47/4521 от 29.03.2012), аварийные генераторы, которые имеют практически все социальные объекты и промышленные предприятия, не подлежат учету при инвентаризации источников выбросов, – настаивают на Волжской ГЭС. 


Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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