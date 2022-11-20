Первые три дня новой недели в Волгоградской области дневные температуры не будут опускаться ниже +9 °С. Тем не менее волгоградцам стоит быть готовыми к гололеду, туману и мокрому снегу.

— Завтра, 21 ноября, в регионе ожидаются дожди, по северным районам дождь со снегом и мокрый снег. В отдельных районах туман, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В ночные и утренние часы по северу области возможны гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Ночью 0...+5 °С, местами при прояснении до -3 °С. В дневные часы +1...+6 °С, в отдельных южных районах воздух прогреется до +8...+13 °С.

Во вторник, 22 ноября, по области вероятны дожди и морось, в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ночью за окном +5...+10 °С, местами до 0 °С. Днем +8...+13 °С, в отдельных северных районах +2...+7 °С.

В Волгограде завтра, 21 ноября, прогнозируется дождь и местами туман. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью в городе на Волге +1...+3 °С, после обеда +7...+9 °С.

— Во вторник, 22 ноября, в областном центре также будет дождливо и туманно. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с, — добавили прогнозисты. — В ночные часы +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.

По информации портала Gismeteo, с 21 по 27 ноября в Волгограде переменная облачность и дожди. Ночные температуры будут постепенно понижаться и к воскресенью ночью в областной столице уже только +1 °С. Первые три дня нвоой недели будут довольны теплыми для ноября — температура днем не упадет ниже +9 °С — однако уже в четверг ожидается снижение значений до +4 °С. В первый день зимы, 1 декабря, синоптики предсказывают ясную погоду и +3 °С, без осадков.

В Волгограде сегодня, 20 ноября, облачно с прояснениями. Утром вероятны дождь и туман. Днем осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Днем столбики термометров покажут +6...+8 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»