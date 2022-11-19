Андрей Бочаров открыл пленум совета ветеранов минутой молчания в память о погибших в СВО

В Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» открылся пленум совета и общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Как сообщает ИА «Высота 102», открывая пленум, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил почтить минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне и в СВО.

– Сталинград является примером несгибаемой стойкости, мужества, отваги и героизма, любви к своему Отечеству - символом Победы на все времена, – сказал глава региона. – И в наши дни уже потомки поколения победителей, в том числе участников Сталинградской битвы, с честью выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции, борются с современным фашизмом и нацизмом, проявляя мужество и героизм. Являются достойными потомками поколения победителей. Давайте все вместе их поддержим и скажем им большое спасибо.

– К сожалению, в ходе выполнения боевых задач есть и потери. Предлагаю почтить память всех павших защитников Отечества - фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, павших и умерших от ран, не доживших до наших дней; всех, кто до конца выполнил свой воинский долг в ходе специальной военной операции, минутой молчания, – продолжил Андрей Бочаров.

Все присутствующие в зале встали в знак скорби по погибшим героям.