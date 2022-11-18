



По случаю празднования 80-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом Волгоград на один день сменил свое название. Знаменательная дата, которую отмечают 19 ноября, – одна из девяти, когда происходит подобное. Еще раз в 2022 году Волгоград сменит название 9 декабря – по случаю Дня Героев России.

За тем, как происходит переименование города-героя, наблюдал фотограф ИА «Высота 102».





Задачу по переименованию Волгограда несколько раз в году выполняют сотрудники муниципальных дорожных служб. Их забота – сменить на въездах в город дорожные указатели. Одним из первых по случаю памятной даты был заменен знак на западном въезде.





На улице Исторической, где Волгоград граничит с Городищенским районом, останавливается грузовой автомобиль, в кузове которого лежит знак с надписью «Сталинград». Из кабины выходят трое рабочих и тут же берутся за дело: откручивают хомуты и скобы, аккуратно снимают со стойки внушительных размеров указатель. Следующий этап – монтаж временного дорожного знака.





Ловко управляясь с инструментами, сотрудники муниципальных служб, несмотря на ледяной ветер, быстро справляются с задачей. От начала и до того момента, когда знак с надписью «Волгоград» рабочие укладывают в кузов, процесс занимает не более 30 минут. Примерно столько же времени уходит на то, чтобы заменить указатель на противоположной стороне трассы. Снова дорожники вернутся сюда ровно через сутки.





— Знаки особых предписаний 5.23.1 «Начало населенного пункта» и 5.24.1 «Конец населенного пункта» с наименованием «Сталинград» устанавливают на въездах в город по федеральным трассам Сызрань – Саратов – Волгоград, Волгоград – Каменск-Шахтинский на улице Неждановой, Р-22 «Каспий» на улице Исторической и по региональной трассе Р-221 на улице Генерала Романенко, — объясняют рабочие. – 20 ноября будет осуществлена обратная замена.

Напомним, что переименование Волгограда осуществляется в соответствии с решением депутатов гордумы. В 2023 году очередная смена указателей произойдет 2 февраля. В этот день город-герой встретит тысячи гостей, которые съедутся на празднование 80-летия Победы в Сталинградской битве.