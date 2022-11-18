Общество

На севере Волгограда 55 домов отключат от воды с 19 до 20 ноября из-за замены трубы

Общество 18.11.2022 10:18
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18.11.2022 10:18


Ряд домов в Тракторозаводском районе останутся без воды из-за замены участка трубопровода. Как сообщили ИА «Высота 102» в концессиях водо- и теплоснабжения, плановые работы проведут на трубе диаметром 700 мм по ул. Менжинского, 19б. 

В связи с этим с 08.00 час. 19 ноября до 08.00 час. 20 ноября 2022 года  будет ограничено холодное и горячее водоснабжение, предупредили в компании. Подача отопления будет осуществляться в штатном режиме.  Под временную приостановку ХВС и ГВС попадают жилые объекты по следующим адресам:

  •  ул. Менжинского, дд. №15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28;
  • ул. Павлова, дд. №4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • ул. Кропоткина, дд. №1, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13;
  • ул. Зеленодольская, дд. №1, 1А, 1Б, 1В, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19;
  • ул. Низами, дд. №1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
  • ул. Чаплыгина, дд. №4, 6, 8, 10, 12.

При проведении работ подача ресурсов может также осуществляться на пониженном давлении к ряду жилых домов по адресам:

  • ул. Н. Отрады, дд. №1б, 4, 4А, 6, 8, 10, 10А, 14, 16, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 26А, 30, 34, 36, 38, 40, 44;
  • ул. Грамши, д.д. № 43, 45, 47, 49, 51;
  • ул. Кастерина, дд. №2, 4, 5, 6;
  • Наб. Волжской Флотилии, дд. №1, 6, 7, 7А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39;
  • Поселок Нижний ВГТЗ.

«Концессии водоснабжения» приносят извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывают на понимание. В период отключения потребителей от системы водоснабжения и ограниченной подачи ресурса будет дополнительно организован подвоз воды, пообещали в компании.  С графиком можно ознакомиться на главной странице сайта компании, а также по телефону круглосуточного контакт-центра 99-67-96.

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