На севере Волгограда 55 домов отключат от воды с 19 до 20 ноября из-за замены трубы

Ряд домов в Тракторозаводском районе останутся без воды из-за замены участка трубопровода. Как сообщили ИА «Высота 102» в концессиях водо- и теплоснабжения, плановые работы проведут на трубе диаметром 700 мм по ул. Менжинского, 19б.

В связи с этим с 08.00 час. 19 ноября до 08.00 час. 20 ноября 2022 года будет ограничено холодное и горячее водоснабжение, предупредили в компании. Подача отопления будет осуществляться в штатном режиме. Под временную приостановку ХВС и ГВС попадают жилые объекты по следующим адресам:

ул. Менжинского, дд. №15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28;

ул. Павлова, дд. №4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Кропоткина, дд. №1, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13;

ул. Зеленодольская, дд. №1, 1А, 1Б, 1В, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Низами, дд. №1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Чаплыгина, дд. №4, 6, 8, 10, 12.

При проведении работ подача ресурсов может также осуществляться на пониженном давлении к ряду жилых домов по адресам: