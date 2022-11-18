Защитники троллейбусов в Волгограде требуют отказаться от миллиардных трат на автобусы

Жители Кировского района Волгограда, которые последовательно выступают за возвращение троллейбуса, потребовали отказаться от расходов на закупку новых автобусов. Как считают горожане, сообщает ИА «Высота 102», намерение потратить около 1,1 миллиарда рублей на приобретение 60 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, свидетельствует об оторванности городских чиновников от интересов жителей областного центра.

– Уже длительное время Кировский район требует восстановления троллейбусного движения, на что в ответ получает издевательские отписки с откровенной ложью про якобы изношенные сети. И в это время больше миллиарда рублей бюджетных денег тратятся на автобусы, что мы считаем крайне вредным решением для города, – говорят люди.

Волгоградцы предлагают направить эти деньги на развитие троллейбусного движения, на приобретение новых троллейбусов и продление линий в южные районы.

– Срок службы троллейбуса составляет не менее 15 лет, а реальный срок службы автобуса всего 3-4 года. Волгограду и другим регионам практика уже показала за последние годы, что автобус фактически вырабатывает свой ходовой ресурс уже за 3-4 года. Все мы знаем, как в Волгограде каждый день массово ломались и ломаются автобусы, в том числе несколько автобусов сгорело. Сейчас на линии ходят автобусы в возрасте всего 5 лет - и уже практически полностью изношены, – аргументируют свое требование волгоградцы.

– Настаиваем на необходимости вместо закупки автобусов приобрести на этот миллиард новые троллейбусы и продлить троллейбусные линии в южные районы – в Кировский и Красноармейский, – резюмируют горожане. – Этот миллиард рублей - деньги налогоплательщиков, а не личные средства чиновников. Поэтому бюджет должен тратиться на развитие города и в интересах граждан!

Напомним, инициативная группа жителей Кировского района Волгограда добилась вмешательства СК РФ в ситуацию, связанную с уничтожением троллейбуса №18 и контактной линии. Горожане требуют проверить действия чиновников администрации и МУП «Метроэлектротранс» на соблюдение законности при принятии и реализации этого решения. Недавно горожане попросили следственный комитет РФ забрать дело в центральный аппарат ведомства.