В Волгограде закупают еще 60 новых автобусов

Муниципалитет Волгограда приобретает новую партию автобусов большой вместимости. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, объявлен аукцион на поставку 60 единиц низкопольных автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Новый транспорт должен будет поступить в распоряжение муниципалитета в 2023 году.

Поддержку в приобретении новых единиц общественного транспорта для муниципального «ВПАТП-7» оказала администрация Волгоградской области. Пополнение городского автобусного парка позволит усилить действующие маршруты общественного транспорта, а также заменить устаревший подвижной состав, заверили в мэрии.

Между тем, пока извещение о проведении аукциона не опубликовано на сайте госзаказов. Поэтому неизвестно, сколько средств на это выделено.