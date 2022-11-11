Общество

В Волгограде закупают еще 60 новых автобусов

Общество 11.11.2022 15:51
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11.11.2022 15:51


Муниципалитет Волгограда приобретает новую партию автобусов большой вместимости. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, объявлен аукцион на поставку 60 единиц низкопольных автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе.  Новый транспорт должен будет поступить в распоряжение муниципалитета в 2023 году.

Поддержку в приобретении новых единиц общественного транспорта для муниципального «ВПАТП-7» оказала администрация Волгоградской области. Пополнение городского автобусного парка позволит усилить действующие маршруты общественного транспорта, а также заменить устаревший подвижной состав, заверили в мэрии.

Между тем, пока извещение о проведении аукциона не опубликовано на сайте госзаказов. Поэтому неизвестно, сколько средств на это выделено. 

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