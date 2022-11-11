Волгоградские школьники собрали гумпомощь сверстникам из Донбасса

В Волгоградской области собран и отправлен очередной гуманитарный груз детям Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», продуктовые наборы и канцтовары собрали волгоградские школьники.

— Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с Волгоградской областной организацией ОГО ВФСО «Динамо», ПУ ФСБ России по Волгоградской области, а также школьниками города и области объединились, чтобы передать в школы, интернаты и детские дома ДНР и ЛНР гуманитарную помощь в рамках проекта «Дети России — детям Донбасса», — рассказали информагентству в пресс-службе регионального УФСБ.

Также дети подготовили поделки и письма со словами поддержки в адрес участников специальной военной операции.





— Наше управление совместно с пограничным управлением по Волгоградской области на базе подшефных детских организации, школ и классов с привлечением воспитанников областной общественной организации «Динамо» приняло участие в гуманитарных акциях «Дети России — детям Донбасса» и «Дети России — военнослужащим, участвующим в специальной военной операции», — рассказал информагентству заместитель начальника УФСБ России по Волгоградской области Алексей Саулин. — Участниками школ, воспитанниками подшефных организаций, спортивных секций в качестве гуманитарной помощи были собраны канцтовары, продукты питания. Кроме этого, дети подготовили более 300 подарков и письма военнослужащим и другим лицам, принимающим участие в специальной военной операции.

Алексей Саулин подчеркивает, что подобные акции способствуют формированию у современной молодежи традиционных для российского общества духовно-нравственных ценностей.

— Такие акции воспитывают любовь к Родине, чувство сострадания и желание прийти на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, — заключает офицер.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области