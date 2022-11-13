Жители Волгограда увидели редкое природное явление

В Центральном районе Волгограда сегодня, 13 ноября, местные жители увидели довольно редкое явление. В редакцию ИА «Высота 102» читатели прислали фото двойной радуги.
— Гуляли с семьей. Где-то ближе к четырем часам стал накрапывать мелкий дождь и появилась двойная радуга, — рассказал житель Волгограда Михаил. — Удалось снять ее над храмом Александра Невского. Немного деревья помешали, но купол и крест заметны. Потом она пропала.
Еще один волгоградец прислал фото двойной радуги, сделанное недалеко от гостиницы «Октябрьская» в городском саду. Считается, что увидеть подобное явление — хороший знак.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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