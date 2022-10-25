Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октября

Жители Волгограда сегодня, 25 октября, стали очевидцами солнечного затмения. Снимками редкого астрономического явления поделился с читателями ИА «Высота 102» фотограф Павел Мирошкин.

По сведениям Волгоградского планетария, 25 октября жители региона могут наблюдать за частичным солнечным затмением. Полное частичное затмение куда более редкое явление и последний раз наблюдалось 15 февраля 1961. Увидеть его вновь смогут жители Волгограда только 20 апреля 2061 года.





– Началось частичное солнечное затмение в 12.39, максимум пришелся на 13.56. В этот момент Луна закрыла диск на 65%. Окончание затмения состоялось в 15.10, – уточняют в планетарии.

Следующее ближайшее частичное затмение Солнца, видимое в Волгограде, с небольшой фазой 16% произойдет 2 августа 2027 года.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»