Общество

Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октября

Общество 25.10.2022 15:58
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25.10.2022 15:58


Жители Волгограда сегодня, 25 октября, стали очевидцами солнечного затмения. Снимками редкого астрономического явления поделился с читателями ИА «Высота 102» фотограф Павел Мирошкин. 

По сведениям Волгоградского планетария, 25 октября жители региона могут наблюдать за частичным солнечным затмением. Полное частичное затмение куда более редкое явление и последний раз наблюдалось 15 февраля 1961. Увидеть его вновь смогут жители Волгограда только 20 апреля 2061 года. 


– Началось  частичное солнечное затмение в 12.39, максимум пришелся на 13.56. В этот момент Луна закрыла диск на 65%. Окончание затмения состоялось в 15.10,  – уточняют в планетарии.   

Следующее ближайшее частичное затмение Солнца, видимое в Волгограде, с небольшой фазой 16% произойдет 2 августа 2027 года.  

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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