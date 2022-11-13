Подземный фонтан топит территорию облпрокуратуры в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда произошел прорыв на участке трубопровода рядом со зданием прокуратуры региона по улице Исторической, 124. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, на зеленой зоне из-под земли забил фонтан.

— Слава Богу холодная вода. Все стекает в сторону региональной прокуратуры. Прямо под зеленый заборчик, — рассказали читатели информагентства. — Также заливает подъездные пути к Дзержинскому райсуду и районной администрации.





В ООО «Концессии водоснабжения» в свою очередь пояснили, что на трубопроводе выявлено технологическое нарушение.

— В адрес «Концессий водоснабжения» поступила заявка на водопроявление по улице Исторической, рядом со зданием областной прокуратуры. Оперативно прибывшая на место бригада «Концессий водоснабжения» провела обследование и выявила технологическое нарушение на трубопроводе, — прокомментировали в пресс-службе компании—концессионера. — В настоящее время проводятся работы по устранению нарушения.

Также в Концессиях напомнили, что абоненты платят только за фактически потребленный ресурс, прошедший через общедомовой счетчик. Потери, в случае излива воды на рельеф, несет ресурсоснабжающая организация.

Фото: читатели ИА «Высота 102»